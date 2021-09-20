Она стала частью информационной кампании "Начни говорить - станет легче", цель которой - повысить осведомленность людей о важности заботиться о психическом здоровье, при этом акцент в ней делается на здоровье мужчин и парней.

В Киеве презентовали инсталляцию, которая должна привлечь внимание к психическому здоровью мужнин.

Как передает корреспондент УНИАН, ее разместили неподалеку обзорного колеса на Контрактовой площади.

Инсталляция в форме самой большой в мире башни из настольной игры "Дженга" в высоту - более шести метров.

По словам организаторов, ее цель – привлечь внимание к одной из самых игнорируемых проблем в Украине - психическому здоровью мужчин.

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Снаружи блоки башни окрашены в синий цвет, а изнутри - в красный.

На синих частях написаны "слова-отговорки": "я же мужик", "надо быть сильным", "просто устал", "я же не тряпка", "перетерплю", "сам справлюсь" и другие, которыми мужчины прикрывают истинные тревоги.

А на красных - реальное состояние и эмоции человека: "хочу покоя", "невыносимо", "ничего не получается", "устал держать в себе", "нет чувства безопасности".

Как отметил глава Представительства международной организации по миграции (МОМ) в Украине Ан Нгуен, война и пандемия в частности вызвали увеличение ментальных проблем у украинцев. Нгуен добавил, что из-за этого МОМ открыла бесплатную горячую линию по номеру 0 800 211 444 для людей, нуждающихся в помощи и на которой работают 11 психологов.

По его словам, эта инсталляция станет частью информационной кампании "Начни говорить - станет легче", цель которой - повысить осведомленность людей о важности заботиться о психическом здоровье, при этом акцент в ней делается на здоровье мужчин и парней.

В свою очередь, региональная координатор по вопросам беженцев посольства США в Украине Рене Ларивьер сообщила, что по статистике, мужчины реже обращаются за психологической помощью, чем женщины. Она добавила, что надеется, что эта кампания поможет побороть данный стереотип и покажет, что обратиться за помощью - это не слабость, а наоборот - сила.

В конце презентации в "Дженгу" "сыграли" несколько мужчин в касках и на подъемниках, которые по очереди вытаскивали блоки из башни и складывали их сверху на нее.

По замыслу организаторов, это символизирует то, что если пользоваться только "словами-отговорками", то рано или поздно "башня вашей психической жизни" рухнет, как произошло и с инсталляцией, которая упала через несколько минут.

Через несколько дней башню планируют презентовать еще в нескольких городах Украины.

Как писал УНИАН, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине считают, что психическое здоровье так же важно, как и физическое. В организации заявили, что Национальный план действий по охране психического здоровья сейчас важен как никогда.

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Автор: Антонина Доломанжи