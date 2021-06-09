Стабильный режим - условие психоэмоционального здоровья, утверждают медики.

Чем чаще человек нарушает режим дня, тем вероятнее у него разовьется депрессия. Такие выводы сделали британские ученые, которые проанализировали 85 тысяч человек.

Исследователи из Эксетерского университета отметили, что дистанционная работа из-за пандемии COVID-19 негативно сказалась на психическом здоровье людей и необходимо быстрее менять режим на привычный, а главное - стабильный.

Согласование рабочего графика с природными биоритмами может улучшить психическое здоровье и общее самочувствие, убеждены ученые. Они выяснили, что чем чаще режим сна идет в разрез с естественными суточными ритмами, тем больше человек склонен испытывать депрессию.

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Команда также нашла доказательства того, что генетическая предрасположенность к раннему подъему, наблюдаемая у людей-жаворонков, в два раза лучше защищает от расстройств настроения и депрессии.

В новой работе эксперты проанализировали режим дня 85 тысяч участников. Данные о периодах сна и бодрствования были получены с устройств, регистрирующих суточные циклы.

Результаты эксперимента заставляют задуматься: чем чаще и сильнее участники отклонялись от природных биологических часов, тем чаще они сообщали о депрессии, тревоге, плохом самочувствии и слабости.

Выводы означают, что всем людям необходимо стремиться соблюдать режим дня и стараться просыпаться и ложиться спать в одно и то же время.

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Автор: Виктория Гордиенко