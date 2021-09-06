На Прикарпатье на День знаний отравились 18 детей и один взрослый.
Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Ивано-Франковщины.
4 сентября в ходе мониторинга СМИ правоохранители обнаружили, что во время празднования Дня знаний в селе Загвоздье заболели более десяти детей. Следовательно, в течение 2 и 3 сентября в инфекционную и детскую больницу Ивано-Франковска госпитализированы 10 детей и 1 взрослый, а еще 8 несовершеннолетних находятся на лечении дома.
Их предварительный диагноз от медицинских работников – острый гастроэнтерит. Состояние больных - средней тяжести.
Следователи начали уголовное производство и проводят досудебное расследование по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины.
Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.
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