На Прикарпатье в День знаний отравились 18 детей

В течение 2 и 3 сентября в инфекционную и детскую больницу Ивано-Франковска госпитализированы 10 детей и 1 взрослый, а еще 8 несовершеннолетних находятся на лечении дома.

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