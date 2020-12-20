На сегодня коронавирус унес жизни 1713 киевлян.

За прошедшие сутки в Киеве выявили 756 случаев коронавирусной инфекции. Всего в столице выявлено уже 100450 случаев COVID-19.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, в течение суток 14 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 1713 киевлян.

В больницы столицы 19 декабря госпитализировали 62 пациента. Другие-на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 226 человек. Всего коронавирус преодолели 32 175 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 216, в Днепровском — 170, и в Подольском районе - 79 случаев.

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Коронавирус в Украине - статистика 20 декабря

По состоянию на утро 20 декабря в Украине зафиксировано 964448 случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки выявлено 8325 случаев коронавирусной инфекции.

За все время пандемии в стране выявлено 16585 летальных исходов. В то же время 581162 больных выздоровели.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (814), г. Киев (756), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях.

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Автор: Дмитрий Захаров