Женщина созналась, что не привита под давлением медиков. Происхождением недостоверного сертификата занимаются правоохранители.

В Измаиле Одесской области в реанимации находится не привитая от COVID-19 пациентка, у которой был сертификат о вакцинации.

Как сообщил сегодня на брифинге первый заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Борис Волошенков, женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии.

У нее подтвердился коронавирус, но при этом имелся сертификат, якобы подтверждающий вакцинацию.

"Состояние женщины осложнено сопутствующей патологией. Поэтому она под постоянным наблюдением медиков…", - сказал Волошенков.

При этом он акцентировал на том, что история с сертификатом и состояние пациентки – разные, независящие друг от друга вопросы.

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По его словам, неизвестно, было бы ли ее лечение другим, если бы медики изначально знали, что документ о наличии прививки не соответствует действительности.

"Это – гипотетический вопрос", - сказал чиновник, добавив, что происхождением сертификата (фальшивка это или другое нарушение) занимаются правоохранительные органы.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Одесской ОГА, инцидент произошел в городе Измаил, где несколько дней назад в Дунайскую областную больницу поступила указанная пациентка. Ее привезли из Килийской районной больницы, где она лечилась два дня, а до этого 10 дней занималась самолечением дома. Состояние больной резко ухудшалось, хотя в медицинской карте пациентки был указан сертификат с двумя дозами вакцины.

Как отметил генеральный директор Дунайской областной больницы Виталий Гайдуков, он не может утверждать, что это поддельный сертификат. В частности, документ может быть настоящим, но выдан пациентке, которая не вакцинировалась.

К ней была направлена медицинская комиссия, чтобы провести комиссионный осмотр.

"В палате в присутствии медицинской сестры, меня и заведующего ковид-отделением ей сказали: "Вы – в крайне тяжелом состоянии. Тактика лечения зависит от того, были ли вы вакцинированы. От этого зависит ваша жизнь – нужны разные препараты и разные дозы".

Тогда она взяла за руку заведующего отделением и сказала: "Я не вакцинирована", – рассказал Гайдуков.

2 ноября женщину перевели в реанимацию – ее состояние продолжает ухудшаться, ей нужна активная кислородная терапия, возможно, даже перевод на аппарат искусственной вентиляции легких.

Руководство больницы сообщило об этом случае не только в департамент здравоохранения ОГА, но и в Службу безопасности Украины.

По мнению Гайдукова, состояние пациентки могло ухудшиться в результате лечения дома.

"Сегодня женщина в тяжелом состоянии не только физически, но и, наверное, морально. В результате пострадать может и принимавший в этом участие врач. Сейчас есть спрос на сертификаты, поэтому появляется и предложение. Считаю, что надо наказывать, прежде всего тех, кто просит предоставить такие "документы", – заявил Гайдуков.

В Дунайской больнице сейчас находится на лечении порядка 150 человек с COVID-19.

Напомним, в СБУ констатируют, что торговля фальсифицированными COVID-сертификатами становится массовой, а цены на них снижаются.

Как сообщал УНИАН, Нацполиция с начала года зарегистрировала около 870 уголовных производств по фактам подделки COVID-документации.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Автор: Лариса Козовая