Если в начале злоумышленники просили за поддельные документы о вакцинации иногда по 500 долларов, теперь продают за 50 долларов.

В Службе безопасности констатируют, что торговля фальсифицированными COVID-сертификатами становится массовой, а цены на них снижаются.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил руководитель Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

Он отметил, что борьба с подобными преступлениями – это прерогатива Национальной полиции, однако, учитывая, что такие фальсифицированные документы портят международный имидж Украины, СБУ также задействована в борьбе с такими преступлениями.

"С учетом масштаба и негативного влияния на имидж Украины СБУ принимает меры и отслеживает эти моменты. Это масштабное явление. Этим занимается не одна, и не 5, и не 10 групп. С учетом большого спроса на эти фальшивые сертификаты, с учетом того, что есть люди, которые не хотят вакцинироваться, но с учетом ограничений вынуждены искать пути, есть и преступники, осуществляющие такую деятельность. Они связаны как с врачами, так и с туристическими агентствами, и таких посредников очень много. Мы сотрудничаем с киберполицией, с Министерством цифровой трансформации, с Минздравом. Работа постоянно ведется. Но, к сожалению, масштабность этого явления такова, что недостаточно обезвредить одну, две, три группы", - сказал Витюк.

Читайте такжеВакцинированные от COVID-19 имеют в десять раз более низкий риск госпитализации, чем непривитые - ЛяшкоОн добавил, что масштабности распространения этих преступлений способствует не только спрос на фальсифицированные документы, но и относительно нестрогое наказание их подделку.

"Это не убийство, не государственная измена, уголовная ответственность не столь сурова. Относительно доходов преступников, первоначально мы фиксировали цены даже в 500 долларов за фальшивый сертификат, но возник большой спрос, возникло предложение и снижение цены. Недавно разоблаченная группа брала по 50 долларов за фальшивый сертификат. 50 умножьте на 1000 и имеем их прибыль. А есть и большие объемы. Однако, я думаю, если работа по выявлению будет продолжаться, и конкретные должностные лица получат приговоры суда, то ситуация улучшится", - подчеркнул Витюк.

Как сообщал УНИАН, Нацполиция с начала года зарегистрировала около 870 уголовных производств по фактам подделки COVID-документации.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Дмитрий Хилюк