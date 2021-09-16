Если мать ребенка воспользуется услугой анонимных родов, то она будет считаться неизвестной, а государственная регистрация рождения ребенка будет осуществляться по решению органа опеки и попечительства.

Депутаты предлагают разрешить в Украине "конфиденциальные роды" для предотвращения матерям убийства своих новорожденных детей.

Соответствующий проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно профилактики и противодействия инфантициду (№6053) размещен на сайте парламента.

Авторами документа являются народные депутаты от "Слуги народа" Сергей Швец, Татьяна Цыба, Владимир Крейденко, Сергей Гривко и Галина Третьякова, которая возглавляет Комитет ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в средствах массовой информации "нередко можно услышать сообщения о нахождении трупа новорожденного ребенка на свалке, в подвале дома или общежития".

Читайте такжеГлава Минздрава дал совет антивакцинаторам"Что особенно вызывает беспокойство, так это то, что найденные мертвые дети часто являются жертвами убийства, совершенного их собственными матерями. Такой вид убийства в зарубежной литературе называется infanticide (убийство новорожденного ребенка - в переводе с английского), "инфантицид" является крайней формой проявления девиантного материнского поведения", - говорится в записке.

Согласно пояснительной записке, совершение таких преступлений характерно для женщин с низким уровнем материального достатка; для тех, кто не имеет собственного или постоянного жилья; среди несовершеннолетних и лиц, имеющих уголовное прошлое; среди выпускниц сиротских учреждений.

Отмечается, что законопроектом, "учитывая лучшие практики различных стран мира, предлагаются так называемые "анонимные роды" и предоставление "Пакета малыша" исключительно в натуральной форме в родильном доме".

Законопроектом устанавливается, что инфантицид (детоубийство) - умышленное лишение жизни ребенка. Также определяется, что конфиденциальные роды - это роды, при которых беременная женщина раскрывает свою личность лишь в форме, предусмотренной законом "Основы законодательства Украины о здравоохранении".

Так, при обращении с беременностью и родами в учреждение здравоохранения или к физическому лицу - предпринимателю, беременная женщина, желающая воспользоваться услугой конфиденциальных родов, должна обратиться с устным заявлением к руководителю учреждения здравоохранения. При условии согласования услуги конфиденциальных родов беременная женщина обязана передать руководителю учреждения здравоохранения свои идентификационные данные, которые опечатываются и передаются в архив.

Личная информация о лице, которое при рождении ребенка воспользовалось услугой конфиденциальных родов, может быть разглашена только ее биологическому ребенку, по письменному заявлению после достижения последним гражданской дееспособности.

В то же время в Семейном кодексе Украины предлагается определить, что права и обязанности родителей прекращаются в случае конфиденциальных родов.

Если мать ребенка воспользовалась услугой конфиденциальных родов, то в таком случае иметь считается неизвестной, а государственная регистрация рождения ребенка осуществляется по решению органа опеки и попечительства, которым определяется фамилия, имя, отчество ребенка и сведения о родителях.

Кроме того, предлагается исключить из Кодекса, в частности, положения, согласно которым усыновленный ребенок имеет право на тайну, в том числе, и от него самого, факта его усыновления, а также о том, что лицо, которое было усыновлено, имеет право после достижения им 14 лет на получение информации о своем усыновлении. Вместо этого устанавливается, что лицо, которое было усыновлено, имеет право по достижении им гражданской дееспособности на получение информации касательно своего усыновления.

Кроме того, в законе "О государственной помощи семьям с детьми" законопроектом, в частности, устанавливается, что одноразовая натуральная помощь "Пакет малыша" является безвозвратной адресной социальной помощью, которая комплектуется в соответствии с перечнем детских товаров, утвержденных центральным органом исполнительной власти, обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере социальной защиты, и не подлежит монетизации или иному виду компенсационных выплат. В то же время предлагается предусмотреть, что "Пакет малыша" может получить только гражданин Украины.

Ранее сообщалось, что в Калуше многодетная мать подбросила новорожденного сына соседям. Младенец умер от переохлаждения.

А в Харькове возле больницы нашли останки младенца, которые пролежали там несколько месяцев.

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Автор: Таня Поляковская