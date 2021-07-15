Часть полученной вакцины вернули ГП "Укрмедпостач".

В Департаменте здравоохранения Харьковской облгосадминистрации прокомментировали видео с грубым нарушением условий транспортировки вакцины от коронавируса Comirnaty/Pfizer.

Об этом говорится в сообщении на странице Департамента в Facebook.

Там отметили, что 30 июня на областной аптечный склад было поставлено 21,6 тысячи доз вакцины. При получении на складе было зарегистрировано нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины в двух контейнерах (всего - 9360 доз).

"Получение каждой партии, поступающей в состав фиксируется на видео, которое затем направляется в ГП "Укрмедпостач". 1 июля 2021 года были направлены соответствующие письма в ГП "Укрмедпостач" и в Министерство здравоохранения Украины. Вакцины с выявлением нарушения холодовой цепи транспортировки были перемещены в зону карантина и впоследствии возвращены в ГП "Укрмедпостач". Вакцины с зафиксированным нарушением транспортировки не были поставлены на учет в Харьковскую область", - говорится в сообщении.

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В ОГА заверили, что пристально следят за соблюдением всех требований транспортировки и хранения доз вакцин. Там также отметили, что просроченные вакцины и те, при хранении которых была нарушена холодовая цепь, для вакцинации применяться не будут.

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Автор: Юрий Годован