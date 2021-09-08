Вместе с тем директор больницы заверил, что медучреждение полностью обеспечено кадрами, лекарствами и необходимым оборудованием.

В Харьковской областной инфекционной больнице сейчас заняты все 200 мест, реанимация заведения заполнена на 100%.

Об этом 8 сентября в эфире "Украинского радио. Харьков" рассказал директор больницы Павел Нартов, пишет Суспільне.

"Больница рассчитана на 330 коек, на сегодня с подозрением и подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" у нас находятся 200 больных. За последние несколько недель количество больных увеличивается. Сегодня госпитализировали 26 больных, вчера - 13 человек, в субботу - до 30", - рассказал Нартов.

"Есть больные с тяжелым течением. Реанимация рассчитана на 12 коек, она заполнена на 100%. Люди находятся на аппаратах искусственного дыхания", — говорит директор областной инфекционной больницы.

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"По обеспечению кадрами, лекарствами, оборудованием - всем обеспечены. Кадры у нас остались, что и раньше. Когда ситуация была стабильной, наши сотрудники уходили в отпуска, были на простои, ни одного не увольняли", — сказал Нартов.

Напомним, в ближайшее время Харьковская область, как и другие регионы Украины, могут перейти к "желтой" зоне эпиднебезопасности COVID-19.

За сутки на Харьковщине коронавирус подтвердился почти у 250 человек - это самый высокий показатель с мая этого года.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко