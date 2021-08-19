На сегодняшний день почти 20% работников харьковских школ завершили вакцинацию.

В Харькове планируют провести групповую вакцинацию для учителей, которые еще не привились от COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Харьковского городского совета, об этом заявила директор Департамента образования Ольга Деменко.

По ее словам, на сегодняшний день почти 20% работников школ полностью завершили вакцинацию, 10% – получили первую дозу вакцины. Но в каждом учебном заведении ситуация индивидуальная, в некоторых школах вакцинировано до 50% персонала.

Читайте такжеУкраина одобрила еще одну вакцину для выдачи COVID-сертификатов"В процессе изучения этого вопроса мы пришли к выводу, что не всем учителям из-за нехватки времени и возможности удобно посещать общие пункты вакцинации. Поэтому, совместно с Департаментом здравоохранения мы проведем групповую вакцинацию для учителей. Будут объединены две или три школы, которые посетят медики и проведут вакцинацию педагогических работников в медпунктах учебных заведений", - пояснила Деменко.

Что предшествовало

Согласно требованиям Министерства здравоохранения, для работы школ в обычном формате, где установлен "желтый", "оранжевый", "красный" уровень эпидемической опасности, необходимо, чтобы 80% педагогов были вакцинированы от COVID-19. В таком случае школа может работать во время локдауна.

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Автор: Светлана Макринская