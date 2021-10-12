Стоит отметить, что Харьковщина сейчас лидирует по количеству новых инфицированных коронавирусом в Украине.

В Харькове из-за большого количества инфицированных коронавирусом развернули с полтысячи дополнительных коек и запустили еще одну резервную больницу. Пока там будут принимать пациентов без тяжелых осложнений.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

А вот в другом медицинском учреждении города добавили почти две сотни мест. Впрочем, теперь в больницах не хватает медиков.

Читайте такжеХарьковщина бьет COVID-рекорды: шесть медучреждений региона заполнены инфицированными пациентами на 95%Стоит отметить, что Харьковщина сейчас лидирует среди COVID-инфицированных в Украине. Так, за последние сутки там обнаружили 1502 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что является наибольшим количеством в Украине.

Напомним, в Украине в последнее время фиксируют резкий скачок смертности от коронавируса. Так, за минувшие сутки умерли 352 человека. Инфицировались коронавирусом почти 12 тысяч за сутки. И более двух тысяч больных пришлось госпитализировать.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко