Как отметил глава Минздрава Виктор Ляшко, тестирование является одним из способов прервать цепь инфицирования коронавирусом.

Кабинет министров выделил 150 млн грн на обеспечение расходными материалами учреждений здравоохранения, которые проводят предварительную диагностику COVID-19.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, соответствующее решение принято на заседании правительства.

"Коронавирусная болезнь, а особенно штамм "Дельта", распространяется очень быстро. Поэтому мы должны принимать все возможные меры для оперативного реагирования, в частности, тестировать лиц с любыми симптомами ОРВИ, отслеживать контактных лиц. Тестирование является одним из способов прервать цепь инфицирования", – отметил глава Минздрава Виктор Ляшко.

По его словам, средства выделили по бюджетной программе "Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями".

Читайте такжеЛяшко рассказал об особенностях штамма "Дельта" в УкраинеВ Минздраве также отметили, что дополнительно ожидается поставка 2 млн экспресс-тестов за средства специального фонда государственного бюджета по программе "Улучшение охраны здоровья на службе у людей". Это позволит покрыть дополнительную потребность учреждений здравоохранения для диагностики COVID-19 и обеспечить бесплатное тестирование лиц с подозрением на коронавирусную болезнь.

Коронавирус в Украине: статистика

За прошедшую неделю в Украине зафиксировано 90 тысяч 79 новых случаев COVID-19, тогда как неделей ранее было выявлено 64 тысяч 606 случаев.

За минувшие сутки в Украине выявили 8832 человека с коронавирусом, в том числе 863 ребенка и 78 медработников. В больницы госпитализировали 2 672 человека. От осложнений болезни умерли 207 больных. В то же время выздоровели 2 053 человека.

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Автор: Леся Лещенко