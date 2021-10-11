Кабинет министров выделил 150 млн грн на обеспечение расходными материалами учреждений здравоохранения, которые проводят предварительную диагностику COVID-19.
Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, соответствующее решение принято на заседании правительства.
"Коронавирусная болезнь, а особенно штамм "Дельта", распространяется очень быстро. Поэтому мы должны принимать все возможные меры для оперативного реагирования, в частности, тестировать лиц с любыми симптомами ОРВИ, отслеживать контактных лиц. Тестирование является одним из способов прервать цепь инфицирования", – отметил глава Минздрава Виктор Ляшко.
По его словам, средства выделили по бюджетной программе "Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями".
Читайте такжеЛяшко рассказал об особенностях штамма "Дельта" в УкраинеВ Минздраве также отметили, что дополнительно ожидается поставка 2 млн экспресс-тестов за средства специального фонда государственного бюджета по программе "Улучшение охраны здоровья на службе у людей". Это позволит покрыть дополнительную потребность учреждений здравоохранения для диагностики COVID-19 и обеспечить бесплатное тестирование лиц с подозрением на коронавирусную болезнь.
Коронавирус в Украине: статистика
За прошедшую неделю в Украине зафиксировано 90 тысяч 79 новых случаев COVID-19, тогда как неделей ранее было выявлено 64 тысяч 606 случаев.
За минувшие сутки в Украине выявили 8832 человека с коронавирусом, в том числе 863 ребенка и 78 медработников. В больницы госпитализировали 2 672 человека. От осложнений болезни умерли 207 больных. В то же время выздоровели 2 053 человека.
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