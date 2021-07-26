Отобранные образцы для секвенирования отправят в европейскую лабораторию.

На Закарпатье проверяют еще 6 пациентов на наличие штамма коронавируса "Дельта".

Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердила врач-эпидемиолог государственного учреждения "Закарпатский областной центр контроля и профилактики болезней" Минздрава Украины Любовь Данич.

По ее словам, для исследования были отобраны шесть образцов, пять из них предварительно подтверждены в референт-лаборатории Центра общественного здоровья в Киеве.

"Сейчас мы говорим о том, что мы получили предварительные результаты молекулярно-генетических исследований, проведенных на базе референт-лаборатории. По результатам этих исследований обнаружены мутации SARS, то есть штамм "Дельта". Однако, по данным лаборатории, есть потребность в дополнительных методах исследования, в частности, и секвенировании для того, чтобы сказать, что это точно "Дельта", - уточнила Данич.

Она также сообщила, что все отобранные образцы из Киева нужно отправить в европейскую лабораторию.

"Когда результаты будут – точно неизвестно, но ожидаем в ближайшее время", – сказала эпидемиолог.

По ее словам, образцы на Закарпатье были отобраны еще 16 июля.

Среди больных, у которых подозревают штамм "Дельта", - пациенты разного возраста: есть молодежь 18-35 лет, есть и люди за 60.

Данич уточнила, что среди направленных на исследование образцов были материалы и от людей, которые были за границей, и от тех, которые в последнее время не выезжали.

"В целом отбирали образцы из положительных результатов на COVID-19, особое внимание уделяли тем лицам, которые в анамнезе при эпидрасследовании указали, что они прибыли из Российской Федерации. Следует добавить, что часть этих пациентов связывает свое заболевание с пребыванием в этой стране", - добавила эпидемиолог.

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Штамм коронавируса "Дельта"

В столичной Александровской больнице первичным тестированием выявлено 6 случаев COVID-19 штамма "Дельта".

13 июля в Закарпатской области штамм коронавируса "Дельта" подтвердили у двух женщин, которые приехали из России.

14 июля гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил о росте числа случаев заражения и смертности от COVID-19 в пяти из шести регионов ВОЗ.

Отмечается, что такая ситуация обусловлена ростом распространенности в мире штамма “Дельта”, который сейчас обнаружили в 111 странах.

16 июля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время Кабмин по поручению СНБО введет дополнительные меры реагирования на новые штаммы COVID-19.

Автор: Наталия Петервари