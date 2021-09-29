Это Черновицкая и Донецкая области.

Показатели распространения COVID-19 в двух областях Украины соответствуют "оранжевому" уровню эпидопасности.

Как свидетельствуют данные с сайта Министерства здравоохранения, это Черновицкая и Донецкая области.

В Донецкой области уже три дня подряд динамика уровня госпитализаций превышает допустимые 50%. В частности, вчера, 28 сентября, этот показатель составлял 66,3%.

В Черновицкой области превышен показатель загруженности коек с кислородом, который по состоянию на 28 сентября составил 65,9%.

Вместе с тем, как подчеркнули в Минздраве, по данным Единой системы здравоохранения Украины 98.3% умерших от COVID-19 в возрасте старше 60 лет — не вакцинированные, а 97% госпитализированных с COVID-19 среди этой возрастной группы не имеющие полного курса вакцинации.

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"На сегодня только 20% украинцев 60+ вакцинированы от COVID-19 по крайней мере первой дозой, а полностью вакцинированных — 16,6%. Доступ к вакцине уже есть в наиболее отдаленных уголках Украины, а мобильная бригада может приехать к тем, кто не может самостоятельно передвигаться. Самое важное — желание украинцев защититься от опасного вируса", — отметил Игорь Кузин, заместитель министра - главный государственный санитарный врач Украины.

Люди пожилого возраста являются приоритетной категорией для вакцинации, ведь они имеют более высокий риск тяжелого течения COVID-19, госпитализации и смерти. По состоянию на 28 сентября 2021 года, 82% умерших от COVID-19 за весь период в Украине — люди в возрасте от 60 лет.

Как писал УНИАН, в Украине за сутки обнаружили почти 10 тысяч новых больных коронавирусом, умерли более 200 человек.

Коронавирус в Украине: что известно

Авторы: Виктория Гордиенко, Антонина Доломанжи