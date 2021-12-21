Девочка хотела увеличить губы.

В Днепре 14-летняя девочка вколола себе в губы косметическое масло для лица, чтобы увеличить их объем.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Девятиклассница говорит, что ее одноклассницы уже ходят в салоны красоты, где им делают инъекции для увеличения губ. Она решила сэкономить и воспользоваться советом из интернета.

Девочка вколола в нижнюю губу косметическое масло. После этого губа начала отекать.

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"Это может вызвать некроз тканей и даже потерю части и даже всей губы. Потому что эти препараты для обработки кожи. А как они себя ведут в мышцах, в мягких тканях - это до конца неизвестно", - рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии больницы им. Руднева Тарас Погорелюк.

Школьнице сделали уже три операции. Сейчас неизвестно, сколько времени займет процесс восстановления. Она говорит, что теперь мечтает об уменьшении губы.

"Сейчас она стала уже меньше. Раньше вообще висела. Хорошо, что верхнюю не уколола", - говорит Юлия.

Ранее сообщалось, что во Львове подростки попали в больницу после банкета в ресторане на Святого Николая.

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