Сейчас раздали уже 600 штук, однако, по оценкам соцслужб, только в Днепре в таких браслетах нуждаются 15 тысяч человек.

Пожилым жителям Днепра и людям с тяжелыми болезнями начали выдавать браслеты с QR-кодом, который содержит зашифрованную информацию – необходимые данные для экстренной помощи.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Речь идет о ФИО, возрасте, хронических заболеваниях, группе крови, имеющихся аллергических реакциях и данных доверенного лица.

Код могут просканировать телефонной камерой медики или даже прохожие, если человеку стало плохо.

Получить такой браслет может бесплатно каждый желающий в территориальных центрах социальной защиты.

Сейчас раздали уже 600 штук, однако, по оценкам соцслужб, только в Днепре в таких браслетах нуждаются 15 тысяч человек. Прежде всего, это люди, которые страдают эпилепсией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и психическими болезнями.

"Я, например, аллергик, и у меня – ишемическая болезнь сердца, поэтому мне это нужно. Можно потерять сознание, и тогда он пригодится", – пояснила одна из горожанок, поддержавшая идею общественных активистов по внедрению браслетов.

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Автор: Виолетта Орлова