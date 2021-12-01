Почти 70% ВИЧ-инфицированных в Украине проинформированы о своем диагнозе.

В Украине около 257 тысяч человек живут с вирусом иммунодефицита (ВИЧ), но каждый третий из них не догадывается о своем ВИЧ-статусе.

Об этом сообщают в Центре общественного здоровья МОЗ Украины во Всемирный день борьбы со СПИДом. В ЦОЗ отметили, что мир отстает от выполнения общих обязательств по искоренению СПИДа к 2030 году из-за чрезмерной нагрузки на системы здравоохранения и их ослабление пандемией COVID-19.

Читайте такжеВИЧ и СПИД: когда появилась инфекция, как можно и нельзя заразится, истории людей, живущих с нейНесмотря на это Украина достигла определенных успехов в борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИД, в частности, о признаках стабилизации эпидемического процесса в Украине отмечает в своем отчете Европейское региональное бюро ВОЗ.

"Если в 2000 году заразились ВИЧ 30 тысяч человек, то в прошлом году их количество было уже втрое меньше (9 тысяч). Еще десять лет назад из-за СПИДа мы теряли до 14 тысяч человек в год. Но СПИД, как приговор, начал отступать. В прошлом году количество умерших было в разы меньше — около 3 тысяч", - сообщают в Центре.

Благодаря программному подходу к предоставлению услуг беременным женщинам и рожденных ими детей риск инфицирования детей ВИЧ в Украине удалось свести к минимуму. Так, по данным Минздрава, за последние 10 лет от ВИЧ-инфекции удалось уберечь более 12 тысяч детей.

Читайте такжеВ Британии одобрили новое лечение ВИЧ: терапия всего 6 раз в год"Мы должны достичь амбициозной цели: 90% людей, живущих с ВИЧ, должны знать свой статус и, соответственно, начать лечение. Прежде всего это касается ключевых групп населения, которые часто подвергаются стигматизации или дискриминации со стороны общества из-за особенностей поведения или ВИЧ - статуса", - отмечают в ЦОС.

За 10 лет количество людей, получающих антиретровирусную терапию (АРТ), выросло с 20 до 130 тысяч.

Читайте такжеВ Японии ученые успешно испытали вакцину от ВИЧ на макаках"Это больше половины людей, которые знают свой ВИЧ-статус, причем большинство из них достигли неопределенного уровня вирусной нагрузки. Именно общественные организации внесли весомый вклад в преодолении эпидемии СПИДа и помогли обеспечить непрерывность предоставления услуг по лечению ВИЧ во время пандемии COVID-19", - рассказали в Центре.

ВИЧ-инфекция – это социально опасное инфекционное заболевание, развивающееся вследствие инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), длительное переживания (персистенции) ВИЧ в лимфоцитах, макрофагах и клетках нервной ткани. Болезнь характеризуется прогрессирующей дисфункцией иммунной, нервной, лимфатической и других систем организма. Согласно современным представлениям ВИЧ-инфекция относится к неизлечимым болезням, имеет длительное хроническое течение и при отсутствии эффективной терапии, заканчивается смертью больного.

Читайте такжеБольшинство инфицируются вирусом папилломы человека после начала половой жизни - МинздравНа сегодня ВИЧ-инфекция распространена по странам всех континентов и ее распространение в мире носит название эпидемии ВИЧ/СПИДа.

Для оказания медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией создана сеть специализированных лечебно-профилактических учреждений – центров профилактики и борьбы со Спидом, осуществляющих диспансерное наблюдение за ВИЧ-инфицированными и больными ВИЧ-инфекцией и СПИДОМ, диагностируют стадию болезни определяют тактику лечения.

Главным рычагом в предупреждении распространения ВИЧ-инфекции в стране является соблюдение здорового образа жизни, отказ от рискованного в отношении инфицирования ВИЧ поведения, прежде всего употребления наркотиков, обязательное использование при половых контактах средств индивидуальной защиты – презервативов.

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Автор: Екатерина Малюга