Спустя неделю после операции женщина уже ходила по отделениям, строила дальнейшие планы на жизнь.

В Днепропетровской областной больнице им. И. И. Мечникова нейрохирурги удалили 58-летней пациентке пятисантиметровую опухоль мозга.

О сверхсложной операции рассказал на своей странице в Facebook генеральный директор больницы им. И. И. Мечникова Сергей Рыженко.

Наталья шла по улице, когда внезапно ослабели конечности, она упала, в глазах ее были страх и ужас. Скорую вызвали прохожие, незнакомые люди.

Читайте такжеТеряла сознание и путала слова: у студентки из Днепра обнаружили женскую болезнь, которая разрушала мозг

После обследования был установлен диагноз – рак мозга. Все время возле женщины находились ее 13-летняя дочь и 29-летний сын.

"Команда нейрохирургов - Андрей Сирко, Вадим Ботиков - пошли на сложную пятичасовую операцию, – написал Сергей Рыженко. - Пятисантиметровую опухоль в важной зоне левого полушария хирурги удалили".

Через неделю после операции женщина уже ходила по отделению, строила дальнейшие планы на жизнь.

"Для наших нейрохирургов операционная - одна из самых красивых вещей в их жизни, – написал Рыженко. – Они не поддаются иллюзиям, делают все так, чтобы не было разочарований".

Напомним, на днях в течение ночи украинские хирурги сделали шесть пересадок органов. Оперировали почти одновременно в четырех клиниках Запорожья и Киева.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виктория Гордиенко