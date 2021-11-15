COVID-сертификат действует в течение 90 дней. При этом его можно будет получать не чаще, чем два раза в год.

В "Дие" появился сертификат для тех, кто переболел коронавирусом. В приложении пользователям предоставляются два документа - внутренний и международный.

Во внутреннем сертификате отображается фото, кому принадлежит документ, а также дата рождения, срок действия, номер сертификата и фамилия, имя и отчество человека, сообщает РБК-Украина.

Отметим, сгенерировать сертификат в "Дие" можно через 15 дней после того, как врач внесет соответствующие данные в электронную систему здравоохранения о том, что у вас был коронавирус. Сертификат действует в течение 90 дней. При этом документ можно будет получать не чаще, чем два раза в год.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения рассказали, как получить детский сертификат о вакцинации и сертификат о выздоровлении от COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

COVID-сертификат в Украине: что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко