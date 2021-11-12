За несколько месяцев их может стать более миллиона, считают авторы соцопроса.

В Украине может быть до 10% - 800 тысяч - поддельных COVID-сертификатов о вакцинации.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН, на которой были представлены результаты всеукраинского социологического исследования "Вакцинация и граждане: Октябрь 2021", сказал исполнительный директор Украинского института будущего (UIF) Вадим Денисенко.

По его словам, за последние 1,5 месяца количество людей, которые готовы вакцинироваться, выросло на 10%. "Сейчас 60% в целом готовы вакцинироваться и 40 – говорят о том, что они ни при каких обстоятельствах не готовы вакцинироваться. Очевидно, такой всплеск - плюс 10% - дали несколько моментов. Первый из этих моментов – это, конечно, запрет проезда в транспорте. И очевидно, это дало толчок для определенной части людей начать вакцинироваться", - сказал исполнительный директор UIF.

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В то же время, Денисенко отметил "тревожные" показатели. "На сегодняшний день 10% вакцинированных украинцев купили COVID-сертификаты – так говорит наше исследование. Если исходить из того, что у нас 8 миллионов людей примерно вакцинированных, мы можем сказать, что на сегодняшний день, по самым оптимистичным цифрам, 800 тысяч поддельных сертификатов есть в государстве", - заявил он.

При этом, отметил Денисенко, учитывая, что "еще есть люди, которые собираются это делать... мы можем четко говорить, что количество поддельных сертификатов в государстве в течение следующих месяцев перевалит за 1 миллион".

На вопрос о покупке поддельных сертификатов о вакцинации, 89% опрошенных указали, что среди их родственников или близких никого такого не знают. При этом, согласно результатам опроса, меньше всего поддельные сертификаты покупают люди в возрасте 55+. Меньше всего сертификаты покупаются в центре и на юге Украины.

Кроме того, на вопрос, почему опрошенные покупают COVID-сертификаты, большинство, 46%, ответили, что не доверяют вакцинам вообще.

*** Исследование, проведенное компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп" по заказу UIF, проводилось 23 октября - 2 ноября. Объем выборки - 2 тыс. 400 респондентов. Методология опроса face-to-face по структурированной интерактивной анкете на планшете с использованием собственного программного обеспечения для проведения опросов "LEMUR". Генеральная совокупность опроса составляет 30 млн 842 тыс. 531 житель Украины (кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым) в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 2%.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Таня Поляковская