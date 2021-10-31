Создание сертификата без подписи уже доступно в последнем обновлении приложения.

Для получения COVID-сертификатов в приложении "Дия" больше не нужна электронная подпись. Пользователям не придется "крутить головой", чтобы подписать запрос на сертификат через "Дия.Подпись", для которого требовалось подтвердить личность с помощью Photo ID

Как сообщается на сайте Министерстве цифровой трансформации, теперь достаточно будет согласия пользователя. Создание сертификата без подписи уже доступно в последнем обновлении приложения.

Теперь украинцам не нужно иметь е-подпись для того, чтобы сгенерировать COVID-сертификат, как на портале, так и в приложении "Дия" — достаточно авторизации через BankID или Mobile ID.

Чтобы сгенерировать сертификат в приложении, нужно:

авторизоваться в приложении;

нажать "Услуги" и выбрать пункт "COVID-сертификаты" — "Получить сертификат";

поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в "Действие".

Чтобы сгенерировать сертификат на портале, нужно:

авторизоваться на портале;

в меню "Услуги" нажать пункт "здоровье", а затем — "COVID19-сертификат о вакцинации";

дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в "Действие".

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своей странице в Telegram показал на видео, как генерировать COVID19-сертификат.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МИНЗДРАВА– 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Ранее УНИАН уже сообщал, что инфекционист назвала самую безопасную вакцину от COVID-19 в Украине.

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Автор: Светлана Закелова