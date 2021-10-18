С 21 октября проверки будут проводить в местах большого скопления людей.

Полиция будет проверять сертификаты о вакцинации от COVID-19 по QR- коду.

Как говорится на сайте МВД об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий сегодня, 18 октября, в эфире программы "Завтрак с 1+1".

Он отметил, что Национальная полиция совместно с Минцифрой разработали и начали интеграцию соответствующего программного обеспечения на планшеты полицейских для быстрой проверки сертификатов с "Дії" или сканировав бумажный его вариант.

"Проверять подлинность сертификатов о вакцинации граждан с 21 октября будут работники Госпродпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней на местах, а также работники Патрульной полиции Украины. Проверку будут проводить в местах большого скопления людей, где может быть распространение болезни – во время перевозок, посещений заведений, рынков, торговых площадок", - рассказал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины.

Читайте такжеВ Минздраве спрогнозировали, когда в Украине ожидается пик заболеваемости COVID-19Билошицкий отметил, что в бумажных свидетельствах о вакцинации обязательно должны быть реквизиты - информация о виде прививки, количество доз прививки, подпись врача и печать официального учреждения здравоохранения.

"Все данные о вакцинации граждан уже есть в реестре, который также подключен к международным базам. Информация будет проверяться очень тщательно. Лица, которые будут проверять свидетельства о вакцинации, должны убедиться в достоверности свидетельства, ведь известны случаи их подделки", - рассказал он.

Билошицкий отметил, что за изготовление и сбыт поддельной медицинской документации правонарушителям может грозить наказание – от штрафа в 17 тысяч гривен до 5 лет лишения свободы. За использование поддельных справок или сертификатов предусмотрено наказание - от штрафа на сумму до 850 гривен до ограничения свободы на срок до 2-х лет.

"Люди, которые заказывают и покупают поддельные сертификаты о вакцинации, в случае обнаружения подделки документа и попытки воспользоваться им, будут привлекаться к ответственности за нарушение картинных условий. Это может быть штраф от 17 до 34 тысяч гривен. В случае, если будет доказано, что человек, больной COVID-19, распространил болезнь, он может быть привлечен к уголовной ответственности", - добавил Билошицкий.

С сегодняшнего дня еще четыре области Украины находятся в красной зоне – Запорожская, Одесская, Днепропетровская, Донецкая и Херсонская. Там запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рингов и фитнес-центров. Ограничения не распространяются на заведения, в которых 100% работников и посетителей полностью привиты от COVID-19.

С 21 октября жители "красной зоны" не смогут попасть в другие регионы межрегиональным транспортом без документов о полном курсе вакцинации, негативного ПРЛ-теста или экспресс-теста на COVID-19.

Подделка COVID-документов в Украине

В начале октября в Павлограде суд огласил приговор врачу за подделку COVID-сертификатов. Суд обязал врача выплатить штраф в размере 34 тыс. грн, также его на год лишили права на деятельность по специальности.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что в конце сентября по фактам мошеннических действий с ковид-документами в Украине было начато 12 производств.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов выразил убеждение, что медики за продажу поддельных сертификатов вакцинации должны быть лишены права заниматься врачебной деятельностью.

Автор: Наталья Хаджи