В детсаду в Черниговской области отравились четверо детей: три мальчика и одна девочка. Все они пожаловались на боль в животе и тошноту. Детей госпитализировали.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Нацполиции в области.
Отмечается, что сообщение об отравлении детей 2015-2018 годов рождения поступило в полицию 21 августа. Трем мальчикам и одной девочке стало плохо вечером накануне. Детей доставили в больницу. Они жаловались на тошноту и боль в животе.
Предварительно установлено, что все четверо детей посещают одно и то же дошкольное учреждение в Менской территориальной громаде.
Читайте такжеВ Украине за минувшие сутки против COVID-19 вакцинировались 66 173 человекаНа место выезжали следственно-оперативная группа Корюковского районного отдела полиции и специалисты Государственного учреждения "Черниговский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины".
Правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). Такое правонарушение карается штрафом, арестом на срок до шести месяцев, ограничением или лишением свободы на срок до трех лет.
Досудебное расследование продолжается.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в Черновицкой области массовая свадьба закончилась вспышкой COVID-19: кислород понадобился десяткам гостей.
Также Вас могут заинтересовать новости:
- В Киеве открыта запись на прививку второй дозой вакцины Moderna
- Накануне выходных в Украине подтвердили еще 1,7 тысячи COVID-случаев
- Перед визитом Меркель Германия передала Украине 1,5 миллиона доз вакцины AstraZeneca
- От штамма "Дельта" умер еще один украинец: ему было 36 лет
- COVID-19 не отступает: за сутки коронавирус обнаружили более тысячи украинцев