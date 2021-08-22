Дети госпитализированы, полиция открыла производство.

В детсаду в Черниговской области отравились четверо детей: три мальчика и одна девочка. Все они пожаловались на боль в животе и тошноту. Детей госпитализировали.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Нацполиции в области.

Отмечается, что сообщение об отравлении детей 2015-2018 годов рождения поступило в полицию 21 августа. Трем мальчикам и одной девочке стало плохо вечером накануне. Детей доставили в больницу. Они жаловались на тошноту и боль в животе.

Предварительно установлено, что все четверо детей посещают одно и то же дошкольное учреждение в Менской территориальной громаде.

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Правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). Такое правонарушение карается штрафом, арестом на срок до шести месяцев, ограничением или лишением свободы на срок до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.

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Автор: Ирина Синельник