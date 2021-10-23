В ОГА ввели для таких заведений наклейки с надписью "Мы вакцинированы от COVID-19".

Черновицкая облгосадминистрация ввела отметку "Мы вакцинированы от COVID-19" для учреждений, в которых 100% работников привиты.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

"Рестораны и кафе, торгово-развлекательные центры, спортивные залы – все эти заведения смогут свободно предоставлять услуги в "красной" зоне лишь при условии, что персонал будет вакцинированным от COVID-19. Чтобы отметить буковинских предпринимателей, которые хотят вести бизнес безопасно, Черновицкая ОГА ввела отметку "Мы вакцинированы от COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первой такая отметка появилась на дверях ресторана Don Gustavo. Она является свидетельством того, что 100% персонала заведения вакцинированы от коронавируса и смогут продолжать работу в "красной" зоне епидопасности.

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Ситуация с коронавирусом в Черновицкой области

За минувшие сутки, 21 октября, в Черновицкой области зафиксирован 601 новый случай заражения коронавирусом, 14 человек умерли.

Сейчас регион находится в "оранжевой" зоне епидопасности.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Светлана Макринская