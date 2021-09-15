Сейчас в больнице находится почти 30 детей из области, у которых подтвержден COVID-19.

В Черновицкой областной детской больнице двое новорожденных находятся под аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). У детей подозрение на коронавирус – осложнения обусловлены преждевременным рождением.

Заместитель главного врача Оксана Знак рассказала Суспільному, что у матерей этих детей подтвержден коронавирус.

Сейчас в больнице находится почти 30 детей из области, у которых подтвержден COVID-19.

Всего в Черновцах инфицирование коронавирусом подтвердили у 112 детей.

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Как писал УНИАН, результаты многих исследований доказывают, что дети имеют такие же риски заболеть коронавирусом, что и взрослые, но могут не проявлять при этом никаких симптомов.

Тяжелых течение болезни наблюдают у новорожденных и детей раннего возраста. Чем старше ребенок - тем легче он переносил вирус. Лишь у 3% детей старше 15 лет болезнь проходила тяжело или критически.

Сейчас Минздрав Украины рекомендует вакцинировать детей против коронавируса в отдельных случаях: для пересечения границы на соревнования, обучение или к родственникам. Также, прививки рекомендуют делать, если ребенок имеет высокие риски тяжелого течения или осложнений вследствие COVID-19 из-за сопутствующих болезней. Или если приехал из другой страны, где получил первую дозу вакцины.

В Украине разрешили вакцинировать от COVID-19 детей в возрасте от 12 лет. Делают это препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Интервал между первой и второй дозами составляет 21-28 дней.

Напомним, как рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко, в Украине вспышка коронавируса COVID-19 снова начинается с западных областей. По его словам, сейчас критическая ситуация остается в Черновицкой области, где уже заняты более 50% коек с кислородом в "ковидных" больницах.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко