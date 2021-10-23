Фальшивые документы женщина передавала заказчикам во время встреч в кафе.

В Черкасской области разоблачили адвоката, которая сбывала поддельные ПЦР-тесты на COVID-19.

Как сообщает полиция Черкасской области, адвокат подделывала ПЦР-тесты, а ее клиенты не сдавали никаких анализов.

Как установили полицейские, противоправную "схему" организовала юрист через собственные связи среди представителей нескольких медлабораторий, которые изготавливали фальшивые справки с отрицательными результатами ПЦР-тестов.

Читайте такжеПолиция будет проверять в общественных местах COVID-сертификаты по QR-коду

Готовые подделки организатор схемы предлагала клиентам, среди которых – граждане, которые планировали выезд для отдыха за пределы Украины. Цена одной справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 для выезда составляла 500 грн, а для въезда на территорию Украины - 550 грн, то есть с одного клиента правонарушительница получала около 1 тыс. грн.

Фальшивые документы женщина передавала заказчикам во время встреч в кофе, во время одной такой встречи ее задержали правоохранители.

Правонарушительнице сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса ("подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов").

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Надя Пришляк