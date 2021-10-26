Сейчас в городе коронавирусом болеют 22 человека, но все они лечатся амбулаторно.

На Львовщине в курортном городке Моршин, который весной принял участие в эксперименте Министерства здравоохранения по массовой вакцинации, нет ни одного госпитализированного пациента с коронавирусом.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил городской голова Руслан Ильницкий.

"Мы стопроцентно можем сказать, что эксперимент, который мы провели в апреле-мае по вакцинации населения города, удался. Летом у нас вообще не было больных на COVID-19. С началом очередной волны заболеваемости была госпитализирована только одна 80-летняя бабушка, но она была привита и перенесла болезнь в легкой форме, лишь неделю находилась в больнице. Сейчас по городу мы имеем 22 человека, которые болеют коронавирусом, но все они лечатся на дому, амбулаторно, никто не госпитализирован", - рассказал Ильницкий.

По его словам, по состоянию на 26 октября в Моршине двумя дозами вакцинированы 74% жителей города, одной дозой – 75%.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, сколько украинцев удалось спасти благодаря вакцинации за последние четыре месяца"У нас работают все санатории, есть отдыхающие, работники санаториев вакцинированы на 100%. А принимаем людей только тех, кто имеет сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест", - отметил глава города.

Как сообщал УНИАН, в курортном городке Моршин на Львовщине 16 апреля запустили пилотный проект Министерства здравоохранения Украины по массовой вакцинации горожан от COVID-19 для выработки коллективного иммунитета.

В августе Минздрав сообщил, что в Моршине с июня не было новых случаев COVID - там на тот момент вакцинировали 66% взрослого населения.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Мирослава Бзикадзе