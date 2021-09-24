Премьер-министр подчеркнул, что Украина регулярно получает новые партии безопасных вакцин.

В ближайшие месяцы Украина ожидает еженедельных поставок по почти полмиллиона доз вакцины Pfizer.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер‑министр Денис Шмыгаль заявил во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

"Для обеспечения непрерывного процесса вакцинации Украина регулярно получает новые партии безопасных вакцин. В ближайшие месяцы мы ожидаем еженедельные поставки по почти полмиллиона доз вакцины Pfizer",- сказал глава правительства.

Также Шмыгаль добавил, что в Украине хорошо налажена инфраструктура для распространения этой вакцины и обеспечения холодовой цепи для ее хранения.

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Как сообщал УНИАН, кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее, и Spikevax американской компании Moderna.

По состоянию на сегодня 153 тыс. 628 человек вакцинировано в Украине от COVID-19 за минувшие сутки, 23 сентября. Одну дозу получили 96 тыс. 986 человек, полностью иммунизированные – 56 тыс. 642 человека.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Автор: Леся Лещенко