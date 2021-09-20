Окончательную причину смерти установит экспертиза, которая продлится месяц.

Причиной смерти 19-летнего парня, который незадолго до этого сделал прививку от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech, стала сердечно-легочная недостаточность.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Студент Украинского гуманитарного университета Владимир Сало умер еще неделю назад, однако известно об этом стало лишь на днях. Его мать до сих пор не верит в смерть сына и говорит, что сын пошел против ее воли. Семья запрещала ему делать прививки по религиозным мотивам. Мать об этом узнала через несколько часов после вакцинации от куратора сына - когда ему стало плохо.

Парень учился в частном вузе в городке Буча под Киевом. Вакцинироваться пошел с двумя другими товарищами, сразу после прививки ему стало плохо, начались судороги, исчезли пульс и дыхание. Первую помощь ему оказал институтский фельдшер и ректор. До приезда "скорой" он не дышал - реанимировать его медики не смогли.

Говоря об окончательной причине смерти, в Минздраве советуют дождаться результатов судмедэкспертизы.

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"Вакцинация против ковида не предотвращает развитие других заболеваний или смерти от других причин... Непосредственно привела к его смерти сердечно-легочная недостаточность, отек легких, острая коронарная недостаточность. Что именно вызвало такое состояние - пока неизвестно", - сказал главный санврач Игорь Кузин.

По факту смерти правоохранители начали уголовное производство. Результаты экспертизы будут через месяц.

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Автор: Юрий Годован