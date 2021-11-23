Его супруга до сих пор находится в больнице.

В Бердянске мужчина умер в реанимации от ботулизма. Его супруга до сих пор находится в больнице.

Как сообщает местное издание "Заноза", пара употребляла вяленого леща или плотву. Рыбу они купили на центральном рынке.

В связи с нещастным случаем в городе начались проверки всех точек, где продают рыбу.

Ботулизм - пищевое отравление, обусловленное потреблением продуктов, в которых накопились ботулотоксины.

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По данным Минздрава, причиной ботулизма чаще всего становятся продукты домашнего консервирования – мяса, рыбы, реже – овощей. Потенциально опасны все консервированные продукты, которые были плохо вымыты, неправильно/недостаточно термически обработаны, транспортировались или хранились ненадлежащим образом. Даже консервы, в которых все в порядке со сроком годности, видом и вкусом, могут быть заражены: ботулизм нельзя определить по цвету или вкусу, микроорганизм, вызывающий болезнь, не портит продукты.

Также ботулизм может возникнуть вследствие употребления вяленой или копченой рыбы и любых изделий из мяса (колбасы, ветчины и т.п.). Чаще всего причиной ботулизма становятся вяленые или копченые продукты домашнего приготовления, однако регистрируются и случаи болезни после употребления продуктов производимых в промышленных условиях.

Чтобы уберечься от ботулизма, избегайте потребления таких продуктов:

вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы,

мясных и грибных консерв,

консервов домашнего производства,

если не уверены, что продукты хранили и/или транспортировали должным образом,

если сомневаетесь в качестве продуктов.

Симптомы бутулизма

Первые симптомы заболевания чаще возникают через 12-24 часов после потребления зараженной пищи. В то же время, симптомы так же могут возникнуть раньше (уже через 2 часа) или значительно подешевеют (4 суток и более):

нарушение близкого зрения: вы не можете читать текст, но хорошо видите предметы,

сильно выраженная сухость во рту,

трудно говорить (голос становится тихим, гнусавым или пропадает)

повышенная утомляемость, мышечная слабость,

головокружение,

кратковременные признаки поражения пищеварительной системы (тошнота, рвота, ослабление стула), а затем - стадия пареза кишечника (вздутие живота, запор),

поражение мышц шеи и конечностей.

При малейшем подозрении на ботулизм немедленно обратитесь к врачу. Госпитализация обязательна вне зависимости от тяжести болезни.

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Автор: Виктория Гордиенко