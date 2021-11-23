В Бердянске мужчина умер в реанимации от ботулизма. Его супруга до сих пор находится в больнице.
Как сообщает местное издание "Заноза", пара употребляла вяленого леща или плотву. Рыбу они купили на центральном рынке.
В связи с нещастным случаем в городе начались проверки всех точек, где продают рыбу.
Ботулизм - пищевое отравление, обусловленное потреблением продуктов, в которых накопились ботулотоксины.
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По данным Минздрава, причиной ботулизма чаще всего становятся продукты домашнего консервирования – мяса, рыбы, реже – овощей. Потенциально опасны все консервированные продукты, которые были плохо вымыты, неправильно/недостаточно термически обработаны, транспортировались или хранились ненадлежащим образом. Даже консервы, в которых все в порядке со сроком годности, видом и вкусом, могут быть заражены: ботулизм нельзя определить по цвету или вкусу, микроорганизм, вызывающий болезнь, не портит продукты.
Также ботулизм может возникнуть вследствие употребления вяленой или копченой рыбы и любых изделий из мяса (колбасы, ветчины и т.п.). Чаще всего причиной ботулизма становятся вяленые или копченые продукты домашнего приготовления, однако регистрируются и случаи болезни после употребления продуктов производимых в промышленных условиях.
Чтобы уберечься от ботулизма, избегайте потребления таких продуктов:
- вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы,
- мясных и грибных консерв,
- консервов домашнего производства,
- если не уверены, что продукты хранили и/или транспортировали должным образом,
- если сомневаетесь в качестве продуктов.
Симптомы бутулизма
Первые симптомы заболевания чаще возникают через 12-24 часов после потребления зараженной пищи. В то же время, симптомы так же могут возникнуть раньше (уже через 2 часа) или значительно подешевеют (4 суток и более):
- нарушение близкого зрения: вы не можете читать текст, но хорошо видите предметы,
- сильно выраженная сухость во рту,
- трудно говорить (голос становится тихим, гнусавым или пропадает)
- повышенная утомляемость, мышечная слабость,
- головокружение,
- кратковременные признаки поражения пищеварительной системы (тошнота, рвота, ослабление стула), а затем - стадия пареза кишечника (вздутие живота, запор),
- поражение мышц шеи и конечностей.
При малейшем подозрении на ботулизм немедленно обратитесь к врачу. Госпитализация обязательна вне зависимости от тяжести болезни.