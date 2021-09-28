Также в Киев привезли почки и печень от этого донора. Их должны пересадить пациентам других больниц.

Сегодня полицейским вертолетом авиации МВД из Винницы в Киев оперативно доставили живое сердце 38-летнего донора, который погиб от несчастного случая, для пересадки 12-летней девочке.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в Facebook и разместил соответствующее фото.

"В этом желтом контейнере, который держит наш выдающийся хирург Борис Тодуров, - сердце 38-ми летнего мужчины, который в результате несчастного случая получил травмы, несовместимые с жизнью", - написал министр.

По его словам, только что закончилась операция по пересадке сердца 12-летней девочке, которая потеряла бы жизнь, если бы вовремя не доставили орган.

Читайте такжеВ Луцке из-за вспышки COVID-19 в детдоме госпитализировали 17 воспитанников"Сердце уже бьется в ее груди! В рамках совместного с Минздравом проекта аэромедицинской эвакуации сегодня полицейским вертолетом Airbus Helicopters Н-145 из Винницы донорское сердце всего за 50 минут было доставлено в Киев", - отметил Монастырский.

Он добавил, что почки и печень от того же 38-летнего винницкого донора с сопровождением патрульной полиции срочно привезли в Киев для пересадки пациентам других больниц.

Монастырский отметил, что благодаря донору, авиации МВД и патрульным полицейским шанс на лечение и жизнь получили четыре пациента.

"Две почки будут сегодня пересажены девочкам 12 и 17 лет. Печень получит еще одна 17-летняя девушка, которая уже около месяца находится в критическом состоянии в реанимации", - добавил глава МВД.

Ранее сообщалось, что во Львове провели первую в Украине трансплантацию легких и трансплантацию сердца ребенку. Позже во Львове впервые за 20 лет провели трансплантацию роговицы глаза.

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Автор: Инна Андалицкая