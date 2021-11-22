Виталий Кличко напомнил, что вакцинация - единственная защита от коронавируса.

Ситуация с коронавирусом в Украине улучшается. Столица уже в скором времени может выйти из "красной" зоны карантина.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала Киев

По его словам, заполненность больниц на сегодняшний день составляет 58%, что немного меньше, чем в предыдущие дни, поэтому Киев в ближайшее время может выйти из "красной" зоны.

"61% сейчас заполненность кроватей с кислородом. На сегодняшний день у нас 46 человек умерли. Ужасные цифры. Чуть меньше, чем было, но расслабляться ни в коем случае не нужно", - заявил мэр.

Читайте такжеВрач рассказал о "коронавирусном фокусе" в УкраинеПри этом он указал, что вакцинация - единственная защита от коронавируса.

"У нас сейчас есть положительная динамика, и я надеюсь, что, если сохранится эта динамика, в ближайшее время мы сможем выйти из красной зоны и перейти в оранжевую", - подытожил Кличко.

Городской глава Киев призвал украинцев вакцинироваться от COVID-19.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро, 22 ноября, в Украине выявили 7 464 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. При этом госпитализировано 2 501 человек, выздоровели 10 540 человек, а умерли – 326.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 340 407 человек;

выздоровели – 2 773 490 человек;

умерли – 81 598.

Вакцинация в Украине

За прошедшие сутки от COVID-19 прививки получили 99 тыс. 826 человек. Одна доза введена 29 тыс. 382 человек, полностью иммунизирована – 70 тыс. 444 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 12 835 128 человек, из них получили одну дозу – 12 835 126 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 834 309 человек. В общей сложности проведено 22 669 435 прививок

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Анастасия Горбачева