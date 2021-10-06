Эксперты заявляют, что нынешняя волна заболеваемости является более смертоносной и призывают вакцинироваться.

Уровень смертности от COVID-19 в Украине за две недели увеличился в два раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время онлайн-брифинга сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

"Мы ожидали, что уровень смертности будет расти, но меньшими темпами. Пока темпы сохраняются те же, которые были и на прошлой неделе. То есть удвоение за две недели происходит. Сейчас примерно 192 умерших за сутки. Две недели назад мы имели этот показатель на уровне 80. То есть увеличение идет в два раза. В случае сохранения текущей динамики мы сможем выйти на пиковые значения осенней волны прошлого года в течение недели. Это говорит о том, что сейчас волна является более распространяемой, более смертоносной", - подчеркнул он.

Ганиченко призвал население Украины к вакцинации и отметил, что любая вакцина от COVID-19 в Украине является эффективной и одобрена ВОЗ.

Читайте такжеВ Украине зафиксирован резкий скачок числа заражен COVID-19Как сообщал УНИАН, в Украине вчера зафиксировано более 12,6 тыс. новых случаев COVID-19. За минувшие сутки госпитализировано 3 тыс. 745 лиц и зафиксировано 320 летальных случаев.

За прошедшие сутки против COVID-19 вакцинировали более 117 тыс. украинцев. Всего сделано 13 млн 180 тыс. 072 прививки.

прививки.

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Автор: Наталья Хаджи