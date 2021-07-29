Мужчину мучили невыносимые боли.

В Виннице умер от менингита мужчина, который пришел в стоматологию с зубной болью.

Об этом пишет 33-й Новости.

Так, Виктор обратился в Винницкую стоматологическую поликлинику из-за зубной боли.

"Там ему оказали помощь. Но вместо улучшения - снесло всю щеку и начали мучить невыносимые головные боли", - пишет издание.

Читайте такжеГрозит ли Украине новый жесткий карантин: в Минздраве рассказали подробностиПозже мужчину госпитализировали в первую инфекционную Винницкую больницу.

Ему диагностировали менингит, он попал в реанимацию.

В свой день рождения, 28 июля, Виктор умер. Ему должно было исполниться 52 года.

Его родственники еще не сообщали, будут ли они обращаться в полицию относительно действий стоматолога, которые могли привести к смерти.

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Автор: Людмила Жерновская