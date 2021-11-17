Исследователи констатировали, что штамм "Дельта" стал доминантным по всей территории страны.

Ученые Института молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) обнаружили 11 различных вариантов штамма"Дельта" в Украине. Образцы для исследования отобрали в разных регионах страны.

Об этом сообщили на сайте ИМБГ.

На основе исследования ученые утверждают, что Украину полностью охватил штамм "Дельта". Сейчас он является доминантным.

Почти в 60% образцов - "материнский" вариант "Дельты" B.1.617.2, так называемый индийский. В то же время ученые обнаружили еще 10 других вариантов штамма "Дельта", что родом из США, Великобритании и других стран Европы, а также из Африки, - отметили в Институте.

В течение октября ученые исследовали 75 образцов, собранных у больных в возрасте от 13 до 85 лет в конце сентября. Почти все пациенты (95,6%) были госпитализированы со средней и тяжелой формой.

Образцы отобрали в разных регионах, в частности:

Черкасская область - 5 образцов;

Черновицкая - 1;

Ивано-Франковской - 13;

Киевская - 1;

Львовская - 7;

Полтавская - 9;

Ровенская - 6;

Тернопольская - 4;

Запорожская - 2;

г. Северодонецк, Луганская область - 27.

Читайте такжеВ Чехии зафиксировали новый вариант "Дельта-штамма" коронавирусаКак отмечают ученые, в июне-августе 2021 года штамм "Дельта" был выявлен только в половине образцов, остальные - штамм "Альфа", который еще называют британским штаммом. Сейчас ситуация коренным образом меняется.

"Мутированные варианты штамма "Дельта" отличаются критическими изменениями в участках вируса, отвечающие за скорость размножения вируса в клетке и реактивность иммунной системы человека. То есть, они быстрее распространяются. Имеющиеся вакцины действенны против этих штаммов", — отметил руководитель проекта, директор Института молекулярной биологии и генетики, академик Михаил Тукало.

Как сообщал УНИАН, в Норвегии обнаружили очередной вариант "Дельта-штамма". За последние месяцы его фиксируют во многих регионах страны.

В ВОЗ заявили, что вряд ли удастся окончательно победить коронавирус. Там прогнозируют, что он будет мутировать, как вирусы гриппа.

Мутация коронавируса: что стоит знать

Автор: Марта Гичко