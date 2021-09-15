Глава Минздрава в очередной раз призвал всех вакцинироваться и заверил, что вакцины хватит всем.

Карантин в Украине могут полностью отменить, когда граждане массово будут вакцинироваться от коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью ТСН, комментируя информацию о том, что у трех миллионов доз вакцин якобы подходит к концу срок использования. Глава Минздрава призвал украинцев вакцинироваться - тогда, по его словам, проблем со сроком годности не будет.

"Минздрав делает все необходимое, чтобы Украина вернулась к нормальной доковидной жизни - так, как это делает, скажем, Дания, где вакцинировано более 70% взрослого населения. Они отменяют все карантинные ограничения. У нас также есть шанс отменить все карантинные ограничения. Для этого нужно немного - прийти в пункты прививки и вакцинироваться", - сказал он.

По данным министра, сегодня в Украине в наличии 11 миллионов доз вакцины.

Усиление карантина в Украине

13 сентября Кабмин принял изменения в постановление №1236, устанавливающее новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.

Принятые изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет иметь две функции и содержащий информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования или выздоровления от COVID-19. Так называемый "желтый" сертификат будет иметь информацию о первых прививках, а "зеленый" - полный курс.

В Минздраве убеждены, что новые карантинные нормы обеспечат возвращение к "доковидной жизни".

Автор: Юрий Годован