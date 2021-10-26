В Украине полицейские будут иметь значки, которые будут сообщать, что они вакцинированы.
Об этом сказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире "Свобода слова на ICTV".
Он отметил, что в системе МВД более 70% работников полностью вакцинированы.
По его словам, бывают случаи, когда полицейский делает замечание тем, кто нарушает карантинные мероприятия, а они спрашивают, вакцинирован ли сам правоохранитель.
Читайте также"Людей просто дурят": в МВД рассказали о поддельных COVID-сертификатах"Мы даже разработали сейчас значки, которые могут использовать патрульные полицейские, где будет указано, что он вакцинирован", - рассказал Монастырский.
Ранее сообщалось, что директора львовской гимназии оштрафовали на 34 тысячи гривен за работу без вакцинации 80% сотрудников.
Вакцинация против коронавируса в Украине
Кампания по вакцинации от коронавирусной болезни началась в Украине 24 февраля.
Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.
Отметим, записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua