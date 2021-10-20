Наталья Бобрик призвала усилить карантин для невакцинированных граждан.

Отсутствие коллективного иммунитета периодически становится причиной заражения коронавирусом вакцинированными людьми.

Такое мнение в комментарии сайту ТСН высказала врач-невролог Волынской областной клинической больницы Наталья Бобрик.

Она пояснила, что циркуляция коронавируса привела к его высокой концентрации, а люди своим отказом от вакцинации подвергают риску не только себя, но и привитых сограждан.

"Когда мы вакцинируемся, мы проявляем заботу и личную ответственность за свое здоровье. Но предстоит еще и гражданская ответственность. Люди должны четко понимать, что отказавшись от вакцинации, не став частью коллективного иммунитета, они подвергают риску не только себя, но и тех, кто вакцинировались, поскольку вирус продолжает циркулировать и его концентрация достаточно высокая", - говорит специалист.

Читайте такжеВ Одессе началась сортировка больных COVID-19, которые нуждаются в госпитализации – волонтер

Она также высказалась за ужесточение карантина для тех, кто отказывается делать прививку. В частности, она предлагает запретить "антивакцинаторам" ходить в магазины или на работу, что значительно ограничит их контакты с другими людьми.

"Большинство людей рассматривает вакцинацию только в контексте своего собственного здоровья, а стоит смотреть на это шире, ваша вакцинация — это здоровье ваших родителей, детей, окружающих, это ваша прогрессивность во взглядах, ваша гражданская ответственность позиция, ваш вклад в будущее, забота о здоровье поколений", - говорит врач.

Напомним, за минувшие сутки в Украине выявили 18 912 новых случаев коронавирусного заболевания. От осложнений умерли 495 человек, а выздоровевших - 7 605 пациентов.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Автор: Юрий Годован