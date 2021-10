По мнению ученых, бездымные никотиновые товары могут помочь резко снизить уровень смертности от болезней, связанных с курением, который сейчас достигает 8 млн. смертей ежегодно.

Сто признанных ученых и экспертов по борьбе с табакокурением из разных стран мира накануне 9-го совещания Конференции сторон Рамочной конвенции по борьбе с табаком (РКБТ) обратились к странам-участницам конвенции и к Всемирной организации здравоохранения с призывом сделать бездымные никотиновые товары частью борьбы с курением.

Об этом сообщает Courier Mail.

Письмо с призывом к ВОЗ и РКБТ, в частности, подписали бывший советник правительства Великобритании и профессор Imperial College London Дэвид Натт, директор Counterfactual Consulting - ведущей британской организации по борьбе с курением Клайв Бейтс, а также ученые из University Colle London и King's College (Великобритания), Yale University и New York University (США), Medical University of Vienna (Австрия), University of Geneva (Швейцария), University of Queensland (Австралия), University of Ottawa (Канада) и многих других учебных и научных заведений.

"Мы обращаемся к сторонам РКБТ и к Всемирной организации здравоохранения с призывом поддержать и продвигать стратегию снижения вреда от курения, внедряя ее принципы в Рамочной конвенции по борьбе с табаком", - сказано в заявлении экспертов.

Специалисты по борьбе с табаком отмечают, что за последнее десятилетие были разработаны инновационные никотиновые товары, которые не сжигают табак и не вырабатывают дым.

"Именно сигареты и другие табачные изделия, сжигающие табак, несут главную ответственность за огромное количество смертей, вызванных употреблением никотина по всему миру. Бездымные никотиновые продукты - такие, как электронные сигареты, никотиновые патчи для перорального применения, табачные изделия для электронного нагревания (ТИЭНы), снюс - открывают довольно перспективный путь к снижению вреда, причиняемого курением", - уверены эксперты, подписавшие данное письмо.

Эксперты осознают, что преимущества и риски новых бездымных товаров еще подлежат более серьезному изучению и анализу, но также напоминают: уже наработаны убедительные научные доказательства того, что бездымные никотиновые товары гораздо менее вредны, чем сигареты.

Но, несмотря на это, Всемирная организация здравоохранения и некоторые страны продолжают проводить необоснованно жесткую и консервативную политику по отношению к бездымным никотиновым товарам - с сожалением констатируют эксперты.

"Всемирная организация здравоохранения отвергает стратегию, которая могла бы помочь избежать миллионов смертей, связанных с курением. ВОЗ игнорирует потенциал преобразования табачного рынка и снижения рисков употребления табачной продукции", - пишут авторы письма.

По данным Courier Mail, несмотря на все усилия Всемирной организации здравоохранения, в мире продолжает курить более 1 млрд. человек, более того - за последние десятилетия количество курильщиков выросло - особенно в странах с низким и средним доходом населения. В мире ежегодно умирает около 8 млн. человек из-за болезней, связанных с курением.

Напомним, в Украине, где, по данным Министерства здравоохранения, ежегодно умирает 85 тыс. человек от проблем, связанных с курением, также игнорируют стратегию снижения вреда и ужесточают законодательство по альтернативным бездымным никотиновым товарам.

В частности, с начала 2021 г. были резко повышены акцизы на ТИЭНы и электронные сигареты. А законопроект №4358, принятый в первом чтении, предлагает распространить на бездымные никотиновые товары такие же жесткие ограничения и правила - по рекламе, использованию, маркировке, продаже - что и для сигарет.

Авторы письма критикуют такой подход и предлагают ВОЗ и РКБТ шесть рекомендаций по внедрению стратегии снижения вреда от курения. В частности, речь идет о том, чтобы использовать данную стратегию для достижения Целей устойчивого развития ООН - в т. ч. цели 3.4 (борьба с неинфекционными заболеваниями).

Также авторы предлагают разумно использовать ст. 5.3 РКБТ для борьбы с реальными злоупотреблениями табачных компаний, но не с созданием барьеров для никотиновой продукции со сниженным риском для здоровья.

Кроме того, эксперты советуют учитывать возможное контрпродуктивное влияние запретов на новые никотиновые бездымные товары. Поскольку данные запреты могут привести к сохранению и даже к увеличению уровня курения наиболее опасных для здоровья традиционных сигарет.

Напомним, с 8 по 13 ноября 2021 года состоится 9-е совещание Конференции сторон Рамочной конвенции по борьбе с табаком. Конвенция была подписана в 2004 г., к ней присоединились 168 государств.

Как ранее сообщал УНИАН, эксперт в области табачного законодательства, руководитель ASH UK (1997 - 2003) - ведущей организации по борьбе с курением, директор Counterfactual Consulting, Клайв Бейтс заявил, в предлагаемых в Украине законодательных инициативах наблюдается проблема, потому что все табачные изделия рассматриваются одинаково, хотя они различны продуктами. "Можно иметь полный запрет на рекламу сигарет и горючих табачных изделий, но вы должны иметь более слабые ограничения на электронные сигареты и легкие табачные изделия, поскольку они являются эффективной рекламой против курения", - отметил Бейтс.

Автор: Иван Бойко