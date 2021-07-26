Из-за низкого процента вакцинации, в Украине не исключают возможности возникновения вскоре вспышек эпидемий кори и дифтерии.

В Украине, кроме угрозы индийского штамма коронавируса "Дельта", есть еще множество других инфекционных болезней, которые известны уже давно и от которых нужно вакцинировать население, чтобы предотвратить эпидемии.

В интервью для "Апостроф" главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, как сегодня обстоят дела с календарем вакцинации украинцев от всем известных болезней.

Так, по словам чиновника, в прошлом году из-за локдауна против основных инфекций было привито около 80% всех детей при рекомендованных 95%. При этом Кузин отмечает, что во многих других странах мира этот показатель снизился до 60%. Однако все же нужно учитывать, что цифры меньше, чем рекомендованные, а в этом году ожидается снижение еще на 10%.

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Из-за этого в Минздраве не исключают возможности возникновения вскоре вспышек эпидемий кори и дифтерии.

"При недостаточном уровне охвата плановой вакцинацией, мы не исключаем возможных вспышек инфекционных болезней, которые вы назвали. Если говорить о рутинной вакцинации, которая предусмотрена Национальным календарем профилактических прививок, то по итогам прошлого года, когда страна была в условиях жесткого локдауну, против основных инфекционных болезней было привито 80% детей. Это при том, что рекомендуемый показатель составляет 95%. На фоне карантинных мероприятий - это очень хороший показатель. Во многих странах уровень вакцинации снизился до 60 и даже меньше процентов. Что касается текущего года, то по прогнозам мы можем выйти на 70% привитых. Уже сейчас мы проводим селекторные совещания и выезды в регионы, планируем возможны дополнительные раунды вакцинации перед началом нового учебного года, чтобы увеличить этот показатель", - сообщил Кузин.

Инфекционные заболевания в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко