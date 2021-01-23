Детям и взрослым нужно регулярно делать прививки для поддержки иммунитета.

Календарь прививок — официальный документ, в котором указан порядок вакцинации населения. Министерство здравоохранения рекомендует украинцам регулярно прививаться и следить за графиком прививок.

В Украине взрослых и детей прививают от следующих болезней:

коклюш;

дифтерия;

столбняк;

корь;

паротит;

краснуха;

туберкулез;

гемофильная инфекция типа b (ХИБ-инфекция);

полиомиелит;

гепатит В.

Календарь прививок в Украине от Минздрава на 2021

Возраст Какие прививки нужно делать 1 сутки Прививка от гепатита В. 3-5 суток Вакцина от туберкулеза. 4 месяца От дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции. 6 месяцев От гепатита В, дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита. 12 месяцев От кори, краснухи, паротита, гемофильной инфекции. 18 месяцев От дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита. 6 лет От кори, краснухи, паротита, дифтерии, столбняка и полиомиелита. 14 лет Вакцина от полиомиелита. 16 лет Вакцинация от дифтерии и столбняка.

Взрослому человеку нужно вакцинироваться от столбняка и дифтерии каждые 10 лет. Каждый год рекомендуется делать прививку от гриппа. Для людей из группы риска нужно прививаться от гепатита А. Женщинам до 25 лет также рекомендуется прививаться от вируса папилломы человека.

Все прививки для детей до 18 лет проводятся в государственных медучреждениях бесплатно.

Совершеннолетний человек или родитель ребенка может отказаться от вакцинации.

Кроме того, в Украине с 2022 года к календарю прививок добавят вакцинацию против пневмококковой инфекции. Первые две прививки будут делать годовалым малышам, а ещё одну - в возрасте двух лет.

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Автор: Екатерина Пулатова