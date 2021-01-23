Календарь прививок на 2021 Украина / фото pixabay.com

Календарь прививок — официальный документ, в котором указан порядок вакцинации населения. Министерство здравоохранения рекомендует украинцам регулярно прививаться и следить за графиком прививок. 

В Украине взрослых и детей прививают от следующих болезней:

  • коклюш;
  • дифтерия;
  • столбняк;
  • корь;
  • паротит;
  • краснуха;
  • туберкулез;
  • гемофильная инфекция типа b (ХИБ-инфекция);
  • полиомиелит;
  • гепатит В.

Календарь прививок в Украине от Минздрава на 2021

ВозрастКакие прививки нужно делать
1 суткиПрививка от гепатита В.
3-5 сутокВакцина от туберкулеза.
4 месяцаОт дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции.
6 месяцевОт гепатита В, дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита.
12 месяцевОт кори, краснухи, паротита, гемофильной инфекции.
18 месяцевОт дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита.
6 летОт кори, краснухи, паротита, дифтерии, столбняка и полиомиелита.
14 летВакцина от полиомиелита.
16 летВакцинация от дифтерии и столбняка.

Взрослому человеку нужно вакцинироваться от столбняка и дифтерии каждые 10 лет. Каждый год рекомендуется делать прививку от гриппа. Для людей из группы риска нужно прививаться от гепатита А. Женщинам до 25 лет также рекомендуется прививаться от вируса папилломы человека.

Все прививки для детей до 18 лет проводятся в государственных медучреждениях бесплатно.

Совершеннолетний человек или родитель ребенка может отказаться от вакцинации.

МОЗ Украины

Кроме того, в Украине с 2022 года к календарю прививок добавят вакцинацию против пневмококковой инфекции. Первые две прививки будут делать годовалым малышам, а ещё одну - в возрасте двух лет.

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Автор: Екатерина Пулатова