Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что украинцам придется вакцинироваться от коронавируса ежегодно.

Минздрав Украины планирует в 2022 году начать ревакцинацию населения от COVID-19.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин, пишет Telegram-канал Коронавирус в регионах.

Сейчас, как отметил санврач, все свидетельствует о том, что украинцам придется вакцинироваться от коронавируса каждый год, поскольку иммунитет со временем ослабевает, даже после прививки.

"Мы понимаем, что иммунитет к коронавирусу не постоянен и через определенное время он становится все меньше и меньше. Поэтому те люди, которые прошли полный курс вакцинации, должны будут пройти повторную прививку, чтобы восстановить иммунный ответ", - сказал Кузин.

Вакцинация в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине установлен очередной рекорд вакцинации – позавчера прививки от COVID-19 получили более 250 тыс. человек. Одну дозу получили 165 тыс. 649 человек, полностью вакцинированы - 85 тыс. 605 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 8 млн 373 тыс. 550 человек, из них полностью вакцинироны и получили две дозы вакцины – 6 млн 743 тыс. 615.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Олег Давыгора