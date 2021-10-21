Виктор Ляшко заявил, что Украина выходит на уровень европейских стран за 4-5 месяцев.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил положительную динамику вакцинации от COVID-19 в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

"Если говорить о динамике вакцинации, то происходит рост вакцинированных - три дня подряд суточный рекорд - вчера 251 тысяча за сутки сделано", - сказал Ляшко.

Он отметил, что если учесть ситуацию с доставкой вакцин ранее, то сегодня Украина выходит на тот уровень, на который европейские страны выходили за 4-5 месяцев.

Вакцинация в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине установлен очередной рекорд вакцинации – вчера прививки от COVID-19 получили более 250 тыс. человек. Одну дозу получили 165 тыс. 649 человек, полностью вакцинированы - 85 тыс. 605 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 8 млн 373 тыс. 550 человек, из них полностью вакцинироны и получили две дозы вакцины – 6 млн 743 тыс. 615.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Надя Пришляк