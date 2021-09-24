Действие международных сертификатов о вакцинации от коронавируса с 15 сентября продлили. Теперь они действительны год.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
"Все украинцы, которые прошли полный курс иммунизации от COVID-19, в подтверждение этого могут получить международное свидетельство о вакцинации и/или сгенерировать COVID-сертификат. Это можно сделать сразу после получения второй дозы для двухдозных антиковидных вакцин и на 14-й день после прививки однодозной вакциной Johnson & Johnson", - говорится в сообщении.
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- надо зайти в приложение "Дия" за месяц до окончания действия документа;
- удалить уже имеющийся COVID-сертификат;
- сгенерировать новый документ.
Как продлить бумажный COVID-сертификат
- обратиться к семейному врачу после завершения действия документа;
- врач выдаст новый COVID-сертификат на следующие полгода.
При этом в Минздраве напомнили, что "зеленый" COVID-сертификат уже доступен для всех пользователей приложения "Дия", а "желтый" можно сгенерировать для пользователей iOS, а Android ожидает подтверждения от Google Play.
Все документы о вакцинации нужно напечатать на белой бумаге.
COVID-сертификаты в Украине
13 сентября Кабинет министров принял изменения к постановлению №1236, которым устанавливаются новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. Изменения вступают в силу 20 сентября.
Принятые изменения предусматривают, что в COVID-сертификате будет две опции ("желтый" или "зеленый") и будет содержать информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении после COVID-19. Так называемый "желтый" сертификат будет иметь информацию о первых прививках, а "зеленый" - полный курс.
Теперь в случае введения "желтого" уровня епіднебезпеки учебные заведения будут работать при условии наличия не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами.
Ограничения "желтого" уровня епіднебезпеки не будут применяться, если все участники (посетители) и по меньшей мере 80% организаторов массовых мероприятий, сотрудников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, спортзалов и бассейнов иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификаты.
В конце сентября на портале "Дия" можно будет сгенерировать и распечатать COVID-сертификат о вакцинации.