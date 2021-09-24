В Минздраве напомнили, что теперь COVID-сертификатй действительны год.

Действие международных сертификатов о вакцинации от коронавируса с 15 сентября продлили. Теперь они действительны год.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

"Все украинцы, которые прошли полный курс иммунизации от COVID-19, в подтверждение этого могут получить международное свидетельство о вакцинации и/или сгенерировать COVID-сертификат. Это можно сделать сразу после получения второй дозы для двухдозных антиковидных вакцин и на 14-й день после прививки однодозной вакциной Johnson & Johnson", - говорится в сообщении.

надо зайти в приложение "Дия" за месяц до окончания действия документа;

удалить уже имеющийся COVID-сертификат;

сгенерировать новый документ.

Как продлить бумажный COVID-сертификат

обратиться к семейному врачу после завершения действия документа;

врач выдаст новый COVID-сертификат на следующие полгода.

При этом в Минздраве напомнили, что "зеленый" COVID-сертификат уже доступен для всех пользователей приложения "Дия", а "желтый" можно сгенерировать для пользователей iOS, а Android ожидает подтверждения от Google Play.

Все документы о вакцинации нужно напечатать на белой бумаге.

COVID-сертификаты в Украине

13 сентября Кабинет министров принял изменения к постановлению №1236, которым устанавливаются новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. Изменения вступают в силу 20 сентября.

Принятые изменения предусматривают, что в COVID-сертификате будет две опции ("желтый" или "зеленый") и будет содержать информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении после COVID-19. Так называемый "желтый" сертификат будет иметь информацию о первых прививках, а "зеленый" - полный курс.

Теперь в случае введения "желтого" уровня епіднебезпеки учебные заведения будут работать при условии наличия не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами.

Ограничения "желтого" уровня епіднебезпеки не будут применяться, если все участники (посетители) и по меньшей мере 80% организаторов массовых мероприятий, сотрудников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, спортзалов и бассейнов иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификаты.

В конце сентября на портале "Дия" можно будет сгенерировать и распечатать COVID-сертификат о вакцинации.

Автор: Анастасия Горбачева