За подделку документов о вакцинации предлагают наказывать штрафом до 34 тыс. грн или ограничением свободы.

Кабинет министров одобрил проект закона, которым предлагает установить уголовную ответственность за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект закона согласован во время заседания правительства.

В пояснительной записке к документу сказано, что учитывая отсутствие в действующей редакции Уголовного кодекса Украины уголовной ответственности за подлог документов по проведению вакцинаций, проектом закона предлагается дополнить его статьей, которая предусматривает установление ответственности за использование заведомо подложных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней в виде штрафа от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы на срок до двух лет.

Также предусмотрено установление ответственности за внесение медицинским работником заведомо ложных сведений в медицинскую документацию о проведении профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней в виде штрафа от 34 тыс. до 68 тыс. грн или лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Читайте такжеПосле перехода в "желтую" зону во Львове будут работать все школыКроме того, документом предусмотрено установить ответственность за изготовление с целью сбыта, сбыт поддельных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней в виде штрафа от 85 тыс. до 170 тыс. грн или лишением свободы на срок до трех лет.

Как сообщал УНИАН, ранее в Министерстве здравоохранения сообщили о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Отмечалось, что подделка документов является преступлением и карается законом, поскольку наличие людей с фальшивыми документами представляет угрозу для здоровья и жизни других.

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Автор: Леся Лещенко