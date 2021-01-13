Нарабатывается новая концепция оказания медпомощи при остром ишемическом инсульте.

Министерство здравоохранения работает над созданием сети инсультных центров и разрабатывает концепцию оказания медицинской помощи при остром ишемическом инсульте.

Читайте также"Инфаркты и инсульты не на каникулах": Степанов назвал максимальное число коек для больных COVID-19Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Садовяк в ходе онлайн-пресс-брифинга.

«Командой Минздрава разрабатывается ряд положений, нормативных документов, которые будут нацелены на улучшение оказания помощи при остром ишемическом инсульте. На сегодняшний день группой разрабатывается концепция об оказании такой помощи, формируется сеть способных учреждений, которые будут оказывать такую помощь. То есть в стране мы готовимся к тому, что будем создавать инсультные блоки, инсультные центры», - отметила замминистра.

По ее словам, что на сегодняшний день в стране успешно работают реперфузионные центры, где оказывают помощь при остром инфаркте. «Пациента направляют именно в такие центры, и это ускоряет оказание помощи, соответственно, уменьшает летальность и предотвращает инвалидность», - подчеркнула Садовяк.

Она напомнила, что лечение инфарктов и инсультов уже сегодня входит в приоритетный пакет медуслуг в программе медицинских гарантий и оплачивается государством по повышенному тарифу.

По информации Садовяк, на сегодняшний день договор об оказании медицинской помощи при инсульте подписали 192 медучреждения, при инфаркте - 65 учреждений.

Также она сообщила о расширении реестра лекарств по программе «Доступные лекарства» в 2021 году.

«Сегодня программа работает в первую очередь для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, сахарного диабета второго типа. Этот реестр постоянно обновляется, и на сегодняшний день он содержит 264 позиции. И уже в 2021 году Минздрав дополнил его такими препаратами, как «Варфарин», «Нифедипин» и «Ацетилсалициловая кислота» в таблетированной форме», - сказала заместитель министра.

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Автор: Инна Андалицкая