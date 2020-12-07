Украина дополнительно закупит 1,2 миллиона ПЦР-тестов для диагностики коронавирусной инфекции.
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Соответствующее соглашение между Министерством здравоохранения Украины и UNICEF Ukraine было подписано в рамках проекта с World Bank Ukraine "Улучшение здравоохранения на службе у людей», сообщили в пресс-службе Минздрава.
«Вместе с аналогичным количеством (1,2 млн) наборов для автоматической экстракции вирусной РНК, закупаемых в рамках соглашения с World Health Organization Ukraine, мы улучшаем возможности тестирования больных с подозрением на COVID-19 в лабораторных центрах всех регионов Украины», — отметила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.
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