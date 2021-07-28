Кабмин изменил правила пересечения государственной границы из-за распространения штамма коронавируса "Дельта".

Кабинет министров принял некоторые изменения относительно правил пересечения государственной границы из-за распространения штамма коронавируса "Дельта".

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято во время заседания правительства.

Как заявил премьер-министр Денис Шмигаль, Минздрав и правительство готовятся к новой потенциальной волне значительного распространения коронавируса, которая может быть вызвана из-за распространения опасного штамма "Дельта".

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"Каждый день мы работаем, чтобы как можно лучше подготовить нашу медицинскую систему. Параллельно с этим нужно минимизировать возможность распространения вируса от людей, приезжающих из-за рубежа. Поэтому вносим изменения в карантинное постановление 1236 в части пересечения государственной границы и режима самоизоляции", - сказал Шмыгаль.

Как отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко,, предлагаются новые правила пересечения границы, которые вступят в силу через семь дней после официальной публикации. Они призваны снизить возможность распространения вируса на территории Украины.

"Особому контролю будут подлежать невакцинированные иностранцы или украинцы, которые прибыли из России и Индии. Если они провели последние 7 дней до пересечения украинской границы в этих странах, они будут подлежать обязательной самоизоляции или обсервации в течение 14 дней без возможности досрочного ее прекращения", - сказал Ляшко.

Также, по его словам, для граждан Украины, которые выехали за пределы страны до момента вступления в силу постановления, возвращение домой будет без препятствий.

"С вступлением в силу постановления граждане Украины продолжат беспрепятственно пересекать границу в случае наличия хотя бы одной прививки от коронавируса. Иностранцы всегда должны иметь отрицательный результат теста, страховой полис, а также в случае отсутствия полного курса вакцинации у иностранца или хотя бы одной прививки у гражданина Украины, при пересечении границы будет предложено установить приложение "Дома". Это приложение начнет контролировать самоизоляцию через 72 часа, если за это время человек не получит отрицательный результат теста уже на территории нашего государства", - пояснил Ляшко.

Напомним, в США и странах ЕС регистрируют все больше случаев штамма коронавируса ”Дельта". В Минздраве подчеркнули, что прививки против COVID-19 эффективно предотвращают тяжелое течение болезни и спасают жизни.

Вчера в Александровской больнице в Киеве умер один из шести пациентов, у которого обнаружили штамм коронавируса "Дельта". Медики рассказывают, что болезнь протекает агрессивнее и быстрее, чем предыдущие штаммы: на 2-3 день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, они не могут самостоятельно дышать. Возраст тяжелых пациентов молодой, 30-40 лет.

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Автор: Леся Лещенко