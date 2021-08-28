Власть отказалась получать еще 1,5 млн доз Covishield и 10 млн Novavax.

Украина планирует расторгнуть контракт с Serum Institute of India по поставкам вакцин от коронавируса Covishield и Novavax.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время общения с журналистами.

"Принимается политическое решение. Я буду разрывать контракт с Serum Institute of India и по 1,5 млн Covishield, и по 10 млн Novavax. Поскольку Novavax еще не зарегистрирован ни в одной стране мира, он не признан ВОЗ... На него нельзя будет выдать международное свидетельство о вакцинации. Даже если его привезут, очень мало людей захотят вакцинироваться этим препаратом", – отметил Ляшко 28 августа.

Он также напомнил, что между Украиной и индийским Институтом сыворотки крови в целом было законтрактовано 2 миллиона доз вакцины Covishield и 10 миллионов доз вакцины Novavax.

Читайте такжеВ Украине за сутки установлен новый рекорд прививок от COVID-19В то же время Ляшко заверил, что у украинцев не будет проблем с доступом к вакцинам.

Как сообщал УНИАН, кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививки делают вакциной Covishield (AstraZeneca), произведенной по лицензии Институтом сыворотки крови в Индии; CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявлял, что до конца года Украина должна получить еще 17 миллионов доз вакцины от Pfizer/BioNTech.

Автор: Леся Лещенко