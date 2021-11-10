При этом в НАН считают, что пиковая смертность от последствий коронавируса и занятости больниц еще не пройдена.

В Украине прошел пик заболеваемости COVID-19. На это указывает снижение количества новых заражений.

Такие выводы сделали ученые Национальной академии наук (НАН). Они также спрогнозировали заболеваемость на следующие 2 недели.

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Отмечается, что за последние 10 дней количество положительных ПЦР-тестов снизились на 15%.

"Увеличение задержек в регистрации новых случаев привело к сглаживанию формы пика новых обнаружений, но ожидается начало снижения в течение недели", – отмечается в прогнозе.

При этом в НАН считают, что пиковая смертность от последствий коронавирус и занятости больниц еще не пройдена. Рост летальных исходов может продолжиться еще в течение недели.

Коронавирус в Украине: актуальная статистика

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 23283 новых подтвержденных случаев COVID-19. Также за минувшие сутки госпитализировано 5696 человек, зафиксировано 816 летальных случаев.

За все время пандемии в Украине заболели COVID-19 3130772 человека, выздоровели – 2553842, умерли – 74206.

COVID-19 в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко